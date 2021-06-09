9 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Система массового музыкального образования высокого класса — величайшее культурное завоевание советского народа. Последние 30 лет эта система систематически уничтожается под видом непрерывного «совершенствования». В 2020 году её постигла новая напасть — внедрение дистанционных средств обучения.

Анастасия Кайнова, , 19:37 — REGNUM Доклад искусствоведа Анастасии Евгеньевны Кайновой «Дистанционная афера Детской школы искусств и её последствия» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», проводимой в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 года.

Константин Шрётер. Урок музыки. 1828

Что такое детская школа искусств (ДШИ)? Этим названием сейчас принято обозначать и художественные, и хореографические, и, главным образом, музыкальные школы.

Музыкальное образование очень дорогое: в музыкальной школе ребёнок изучает целый ряд предметов, занятия проходят в малых группах и индивидуально, а подчас на одного ученика приходится два учителя — педагог по специальности и концертмейстер.

Обучение в музыкальной школе дает не только умение хорошо играть на музыкальном инструменте, но и способность воспринимать и ценить сложную музыку.

Музыка — наверное, единственное из искусств, в котором по-прежнему живы критерии чистоты и фальши, основанные на интуитивном понимании законов гармонии. С детства у музыканта есть твердое представление об идеале и о собственном несовершенстве, которое предстоит преодолевать с помощью упорного каждодневного труда. Таким образом, ребенок получает ценный нравственный опыт.

Урок музыки

Детская музыкальная школа — это составная часть огромного здания культуры, которое, в силу исторических обстоятельств, отвечает в нашем обществе за духовность. Поэтому есть все основания полагать, что система детских школ искусств не вписывается в планы цифровизаторов.

Итак, система ДШИ требует серьёзной финансовой поддержки от государства, и, кроме того, на Западе подобной системы государственных школ искусств не существует, а мы знаем, как любят у нас слепо копировать западные образцы. Поэтому попытки «развить и улучшить» систему ДШИ предпринимались в постсоветское время не раз.

Для противодействия очередному «улучшению» знаменитые музыканты подсказали президенту РФ идею внести в федеральный Закон «Об образовании» поправки, известные под названием «Закон о детских школах искусств». Этот рамочный закон был в марте 2021 года принят Госдумой и прописывает перевод финансирования ДШИ с муниципального на региональный уровень. Но самое интересное заключается в подзаконных актах.

К одному из них — проекту приказа Министерства культуры «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств», регулирующего деятельность ДШИ, — родительская общественность предлагает свои поправки. Они никак радикально суть приказа не меняют, наоборот, логически вытекают из текста этого приказа и других нормативных актов.

Первая поправка — это развернутое определение очной формы образования, исключение электронных и дистанционных технологий в рамках программ (что никак не отменяет общения учителя и ученика по телефону и с помощью других средств связи, но не позволит подменять положенные по программе аудиторные часы суррогатом). О невозможности дистанционных и электронных занятий музыкой и изобразительным искусством уже неоднократно говорили и технические специалисты, и выдающиеся музыканты, да и сами юные виртуозы в своих интервью. Незаконность применения дистанционных образовательных технологий в творческом образовании детей подтверждается рядом существующих нормативных актов. Предложение родителей призвано, таким образом, ликвидировать пробел в законодательстве.

Стен Ян. Урок рисования. 1665

Вторая поправка — о программах. Проект приказа предполагает возможность перевести ребёнка с общеразвивающей программы на предпрофессиональную, в связи с чем родители требуют, чтобы программы были тождественны по структуре и содержанию в течение первых четырех лет. Раннее распределение детей по программам нецелесообразно, об этом уже не раз говорили профессионалы. Не случайно в первоначальном законопроекте о ДШИ общеразвивающие программы не упоминались вовсе, а были только предпрофессиональные — длинные и короткие.

В советское время разделения на программы не было, все учились одинаково, затем обучение стало бесплатным, а позже — вероятно, чтобы компенсировать понесенные затраты — в порядке «эксперимента» ввели разделение на программы.

Сейчас общеразвивающая программа — короткая, и, в зависимости от политики конкретной школы искусств, может быть беднее образовательными предметами и часами (один урок по специальности в неделю вместо двух) предпрофессиональной. То есть количество часов и дисциплин может быть настолько скудным, что не позволит ученику накопить достаточно мастерства для того, чтобы преуспеть в учебе. И поскольку мы не знаем, сколько мест будет выделяться на каждую программу, может получится так, что количество мест на общеразвивающие программы будет серьезно превалировать, и музыкальная школа превратится в досуговое учреждение. Это возвращает нас к сценарию уничтожения ДШИ через превращение их в кружки (этот сценарий разрабатывался Департаментом культуры города Москвы через дирекцию образовательных программ). Нам необходимо добиться внесения наших предложений в проект постановления как можно скорее, потому что в конце августа 2021 года в Москве пройдёт Детский культурный форум.

Привожу цитату из его анонса:

«Планируется, что форум станет эффективной площадкой профессионального обсуждения, выработки позиций по самым актуальным вопросам и мировым трендам образования … будет создан детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства, победителей различных конкурсов для участия в деловой части смотра. Также программа завершающего дня форума предполагает активное вовлечение в дискуссию родителей, которые не только поделятся впечатлениями о форуме, но и выскажут мнение о культурном развитии детей».

Есть подозрение, что родителей и детей попросят высказать своё мнение в «нужном ключе». И они согласятся, потому что на кону — творческая карьера. Не случайно дистанционные технологии и «новую образовательную среду» (аналог цифровой образовательной среде) энергично рекламируют в профессиональных учебных заведениях — в Московской консерватории это делает профессор Марина Карасёва, предлагая учиться музыке дистанционно и в соцсетях; свою цифровую платформу судорожно продвигают, заранее подсчитывая барыши, институт им. М. М. Ипполитова-Иванова и скрипач Максим Венгеров; Центральная музыкальная школа при Московской консерватории презентует рекламный видеоролик о своих дистанционных успехах — она собирается дистанционно «выявлять и поддерживать» детей в регионах и продолжит дистанционную работу в Москве. Дети-виртуозы и их родители будут молчать. И платить за нормальные, живые уроки из своего кармана. И поскольку среди горячих сторонников дистанта есть преподаватели арфы и органа — инструментов, которые обычно не держат в квартире, — есть подозрение, что итоговая модель музыкального образования не только разъединит мастера и подмастерье, ученика и педагога, но и произведёт отчуждение от музыканта его музыкального инструмента. Обратите внимание, что в области изобразительного искусства это уже произошло.

За компьютером (сс) Thomas Park

Прошлой осенью, когда все школы в Москве были закрыты, депутаты Мосгордумы сообщили, что, по их данным, все ДШИ Москвы не будут работать в течение двух лет. Затем по мессенджерам прошел слух от учительницы «со связями», что до 2025-го закроют некоторые школы. Возобновление очных занятий в московских учреждениях дополнительного образования произошло довольно внезапно, накануне массовых акций оппозиции, в которые вовлекали детей.

Кстати, поскольку пожилым людям не давали спокойно работать, некоторые дети со своими учителями встретились вновь гораздо позже, незадолго до экзамена. Те, кто учился дистанционно без репетитора, на экзаменах получили низкие баллы и будут переведены на те самые сокращенные «общеразвивающие» программы! Якобы школы делают это по собственной инициативе. Но как синхронно!

Открывшись в конце января, ДШИ то и дело закрывали себя сами под предлогом вирусного заболевания. А некоторые школы нормальную работу так и не возобновили. Например, детская музыкальная школа (ДМШ) имени Иванова-Крамского, Хоровая школа номер 106, ДМШ номер 17, ДМШ номер 4. Родителям удалось отстоять ДМШ номер 11 — её предполагалось закрыть на ремонт. Срок ремонта — один год. А школу хотели закрыть на два года! Родителям из 4-й ДМШ тоже предлагают ещё один годик «потерпеть», что фактически означает два года онлайн-уроков, а ведь ремонт там предполагалось сделать всего лишь за три летних месяца. Департамент культуры города Москва считает происходящее вполне законным.

Я предлагаю общественным движениям и организациям «Родители Москвы», «ОУЗС», «АРКС» и другим потребовать у Министерства культуры незамедлительно рассмотреть и принять предложения родительской общественности к проекту Приказа «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств».

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