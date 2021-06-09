Москва, , 10:54 — REGNUM Нефть 8 июня не задержалась под отметкой $71 за баррель и, восстановившись, отметила новые максимумы двухлетней давности в районе $72,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 9 июня, нефть марки Brent передвинула вершину до $72,80, развивая восхождение.

По данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 2,11 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,4 и 3,8 млн баррелей соответственно.

Теперь игроки ждут официальную статистику Минэнерго, которая может подтолкнуть цены к новым максимумам, если отразит более сильное падение запасов.

Тем временем доллар, который укрепился накануне, снова находится под давлением, что оказывает дополнительную поддержку фьючерсам.

Впрочем, с этого фронта может прийти негатив, если предстоящий отчет по американской инфляции превысит ожидания и вызовет повсеместное укрепление доллара, одновременно надавив на рисковые активы на роста ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС.

С технической точки зрения теперь главной целью быков является уровень $73, прорыв которого не исключен в ближайшей перспективе.

В случае медвежьей коррекции ближайшая поддержка ожидается в районе отметки $72, за которой следует зона $71,30», — считает эксперт.

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