Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики назначили крупный штраф пассажирскому предприятию «Городские маршрутные перевозки» (ГМП). Причиной стало использование транспортных средств, не заявленных при проведении конкурса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

7 июня антимонопольщики привлекли к административной ответственности в виде 300 тыс. рублей штрафа общество «ГМП». Речь идёт о признаках нарушения, предусмотренных ст. 14.8 федерального закона о защите конкуренции («Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции»).

По данным ведомства, перевозчик на межмуниципальном маршруте № 521 Чебоксары — Вурнары использует транспортные средства, ранее не заявленные при проведении конкурса.

«Представление недостоверных сведений о транспортных средствах, которые должны быть задействованы в перевозке пассажиров, позволило обществу получить дополнительные преимущества перед иными участниками и обеспечило ему победу в конкурсе. При этом общество взятые на себя обязательства не исполнило», — говорят в УФАС.

Согласно предписанию антимонопольного органа, перевозчику необходимо обеспечить маршрут № 521 транспортными средствами, заявленными в конкурсе.

В управлении антимонопольной службы также напоминают, что в мае 2020 года перевозчик оштрафован на 50 тыс. рублей за предоставление недостоверных сведений об исполнении предупреждения по указанному выше маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2021 года УФАС на основании заявления индивидуального предпринимателя выдало министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии предупреждение о прекращении до 1 июня действий, содержащих признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции. В ведомстве ссылаются на то, что министерство определило перевозчика на межмуниципальный маршрут № 101 Чебоксары (Машзавод) — Новочебоксарск (Сокол) без проведения открытого конкурса.