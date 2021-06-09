Рязань, , 10:54 — REGNUM Доклад о проведённых следственных действиях после пожара в реанимации областной больницы в Рязани затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Следователи отдельно изучат своевременность эвакуационных мероприятий, противопожарную обеспеченность больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 9 июня около 03:30, спасательные подразделения работали по повышенному рангу. Персоналом учреждения и пожарными эвакуировано 37 человек. В результате пожара три человека погибли, восемь пострадали. Семьям погибших окажут необходимую помощь.