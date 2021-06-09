Сеул, , 10:59 — REGNUM Южная Корея вошла в топ-10 стран мира по объёму прибыли, полученной в 2020 году от инвестиций в криптовалюту биткоин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическую компанию Chainanalysis.

Согласно опубликованным данным, прибыль южнокорейцев от инвестиций в биткоин составила $400 млн, что является девятым показателем в мире.

Известно, что 9-ю строчку рейтинга Южная Корея делит вместе с Украиной, Нидерландами, Канадой и Вьетнамом.

В топ-5 стран вошли: США ($4,1 млрд), Китай ($1,1 млрд), Япония ($900 млн), Великобритания ($800 млн), Россия, Германия и Франция (по $600 млн), Испания ($500 млн).

Американский новостной канал Fox Business сообщил, что многим инвесторам в биткоин удалось получить большую выгоду, так как в середине октября прошлого года цена биткоина взлетела с 11 до 30 тыс. долларов за одну единицу.

Согласно данным сайта CoinDesk, цена биткоина в этом году значительно выросла, достигнув в апреле рекордного уровня в 64 тыс. долларов. Однако по состоянию на утро 9 июня цена на биткоин держалась на уровне в 33 тыс. долларов.