Москва, , 10:51 — REGNUM Перед встречей в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон должен провести работу над ошибками, иначе многого от встречи ждать не приходится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Надеюсь, что при подготовке саммита все-таки те, кто сейчас в администрации Байдена занимается Россией, оценят действия, интересы, позицию России, наши красные линии и сделают, если хотите, работу над ошибками прошлых лет и откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензии на гегемонию в мировых делах», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что завышенных ожиданий и иллюзий по поводу прорывов саммите в Женеве ждать не стоит. Однако диалог в любом случае лучше, чем его отсутствие — откровенно обменяться мнениями даже при наличии расхождений важно, подчеркнул Лавров.

Как сообщалоИА REGNUM, проведение встречи президентов России и СШАВладимира Путинаи Джозефа Байдена намечено на 16 июня в Женеве. Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен,глава Белого дома в ходе саммита собирается «прямо и откровенно» рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о том, что ожидает Москву со стороны Вашингтона в случае, если якобы имеющиеся «агрессивные действия» России будут продолжаться.

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