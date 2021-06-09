Москва, , 10:51 — REGNUM Мир еще не скоро сможет преодолеть глобальный дефицит микрочипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

«Государства, осознав стратегическую важность индустрии производства микросхем, увеличили уровень её поддержки. Например, администрация президента США Джо Байдена решила направить 50 миллиардов долларов США в расширение производственных возможностей американских производителей чипов, — сказал Лебедев. — При этом, несмотря на размеры американского рынка, большинство производителей чипов находятся в Восточной Азии: Тайване, Южной Корее, Китае».

Такая разобщённость между рынками производства и потребления, по словам эксперта, означает, что случайные события, например засуха в Тайване или напряжённость китайско-американских отношений, способны существенно повлиять на глобальные цепочки поставок.

«На данный момент факторов быстрого разрешения накопившихся сложностей не наблюдается, и мы продолжим находиться в условиях глобального дефицита чипов ещё 12−18 месяцев», — сказал Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт объяснил, в чем причины общемирового дефицита микросхем.

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