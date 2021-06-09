Москва, , 10:55 — REGNUM Россия не стремится убежать из системы, которая опирается на американский доллар. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Мы не стремимся убежать из той системы, которая сейчас существует, и которая в решающей степени опирается на доллар», — сказал глава российского МИД.

Также он уточнил, что проблем в этом вопросе в том, что США либо «не осознают своей ответственности как страны-эмитента главной резервной валюты, либо осознают, но грубо злоупотребляют своей ролью».

"В этой ситуации, конечно, есть целый ряд истерий, когда все убеждались, что доллар может быть использован в политических целях. Это ненадёжно. Поэтому, продолжая стремиться к тому, чтобы все-таки универсальная многосторонность уважалась всеми…, мы думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные устремления диктовать, наказывать, использовать для этого рычаги международных финансовых расчетов», — добавил Лавров.

При этом он подчеркнул, что решение уйти от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не означает отказа от использования этого вида валюты вообще.

«Мы действительно хотим, и это официально провозглашено, заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой систем», — пояснил министр.

«На днях было принято решение, в соответствие с которым, наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, и соответствующие действия уже осуществлены, но еще раз подчеркну, это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще», — добавил он.

Кроме того, он уточнил, что российские власти все чаще стремятся «опираться на другие валюты, на национальные валюты, когда идет речь о двусторонней торговле с нашими партнерами», включая Китай, страны — члены ШОС и ряд других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России в настоящее время нет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету.