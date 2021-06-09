Москва, , 10:48 — REGNUM В середине недели, 9 июня, рубль получил импульс укрепления. Это связано с несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«После того, как Росстат отметил усиление инфляции в мае до 6%, инвесторы ожидают 11 июня резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Она может подняться сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5%, что сделало бы рублёвые активы привлекательнее по доходности.

Кроме того, рекорды ставят нефтяные цены. Котировка барреля нефти марки Brent 9 июня превысила $72,50. Это уже более, чем максимумы «допандемического» периода 2020 года и соответствует уровням двухлетней давности.

Поводом к такому подъёму послужило снижение запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей, по данным института API. Данная динамика увеличивает оптимизм относительно повышения спроса в дальнейшем.

В связи с этим особенный интерес вызовет 9 июня публикация официальных данных о запасах от минэнерго США.

На рубль позитивно воздействует и рост фондовых индексов в Азии и Европе утром 9 июня. Он также отражает общий оптимизм рынков и склонность к покупкам рисковых активов.

На таком фоне пара доллар/рубль преодолела вниз важный технический уровень 72,50 почти достигает 72 руб./доллар Наиболее вероятный диапазон на день составляет 71,80−72,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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