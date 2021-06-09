Москва, , 10:48 — REGNUM В течение 2021 года стоит ожидать появления меньшего числа технологических новинок, а существующие модели будут дольше продаваться по первоначальной цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

«Дефицит микросхем — глобальное явление в 2021 году. В связи с переходом на гибридный режим работы в мире существенно возрос спрос на электронные изделия, в которых используются микросхемы или, другими словами, чипы. Чипы требуются для управления любой технологией, они встречаются как в банковских картах, так и в суперсовременных мобильных телефонах 5G, — рассказал Лебедев. — Все чипы — это кремниевые пластины с нанесёнными на них электронными компонентами: транзисторами и диодами, которые в итоге позволяют хранить данные или запускать приложения. Разница в чипах зависит от длины волн, которые используют при их создании, чем меньше длина волны, тем больше деталей можно уместить на поверхности, а следовательно, создать более производительный чип при тех же размерах».

По словам Лебедева, производством микрочипов занимаются во многих странах, но чем меньшую длину волны использует производитель, тем сложнее добиться рабочего качества финального продукта.

«С течением времени технологии совершенствуются, производители переходят на меньшую длину волны, но при этом устаревшие производства могут поставлять чипы для производства товаров, где не критически важны размеры и быстродействие, например, для бюджетных моделей крупной бытовой техники, — рассказал эксперт. — Естественной реакцией коммерсантов, столкнувшихся с дефицитом, является повышение отпускных цен. Однако рынок высокотехнологичной продукции имеет свои особенности. Быстрое снижение цен из-за технологического устаревания? Так вот именно этого не стоит ожидать в течение ближайшего года».

По словам Лебедева, если в стандартных условиях продавцы стали бы предлагать скидки при реализации уже давно вышедшего товара, то в течение 2021 года можно ожидать меньше новинок, а существующие модели будут дольше продаваться по первоначальной цене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что общемировой дефицит микросхем продлится около одного-двух лет.

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