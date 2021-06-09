Берлин, 9 июня, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В сети появились первые тизерные изображения нового хэтчбека Opel Astra нового поколения. Тизеры с новым автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Opel Хэтчбек Opel Astra нового поколения

На тизерах представлены детали экстерьера и интерьера модели. Автомобиль выкрашен в яркий жёлтый цвет, который придает ему спортивный вид. На изображениях можно разглядеть светодиодные передние фонари, сливающиеся с закрытой панелью радиаторной решётки.

На данный момент известно, что головная оптика будет способна адаптировать пучок света к условиям движения и внешнему освещению (технология Matrix LED IntelliLux).

Также на тизерах показаны кузов машины сбоку и сзади. Зеркала заднего вида, прикрепленные к дверям, имеют изогнутую форму крыла. Крыша, стойки и корпуса зеркал заднего обзора будут окрашены в чёрный цвет.

Внутри модели автопроизводитель установит вытянутый по горизонтали экран. Он управляется с сенсорной панели, расположенной на центральной консоли.

Премьера новой модели состоится в сентябре 2021 года на Мюнхенской автомобильной выставке. В продаже авто появится в 2022 году.

Ранее производитель Opel представил купе Manta GSe Elektromod с электромотором. Автомобиль был изготовлен в честь полувекового юбилея модели Manta. Максимальная мощность машины равна 145 л. с. (225 Нм).

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