Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского за опубликованную почти год назад песню про Норд-Ост, в которой следователи усмотрели публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Об этом 9 июня ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского Личная страница блогера в «ВК

31-летний Юрий Хованский имеет репутацию скандального блогера. Начиная свою карьеру с исполнения юмористических песен под гитару, теперь он перешёл к видеоблогингу, на его канал подписано 4,4 млн человек.

Как стало известно ИА REGNUM, следствие заинтересовала опубликованная около года назад на одном из неофициальных пабликов песня о жертвах Норд-Оста в исполнении Хованского. Ещё до следственных действий мужчина признался, что ему стыдно за эту песню. В настоящий момент на блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».