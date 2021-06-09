Уфа, , 10:48 — REGNUM Более пяти тысяч человек пострадали от укусов клещей в текущем году в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканского Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сообщается, что согласно данным на 7 июня в медучреждения республики обратились 5045 человек, в том числе 1894 несовершеннолетних, которые пострадали от укусов клещей.

Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период по поводу укусов клещей в медучреждения региона обратились 5225 человек, включая 2173 ребенка.

По информации пресс-службы ведомства, акарицидные обработки в Башкирии проведены на площади 3587,9 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Башкирии планируется обработать порядка четырех тысяч га.