Рязань, , 10:45 — REGNUM Ход расследования уголовного дела по факту гибели людей в результате пожара в областной клинической больнице Рязани взят на контроль прокуратурой Рязанской области, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено региональным СК после гибели трёх пациентов больницы в результате пожара. Расследование взял под личный контроль прокурор Рязанской области Иван Панченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным очагом пожара стал аппарат искусственной вентиляции лёгких.