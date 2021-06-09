Брюссель, , 10:43 — REGNUM Европейский парламент одобрил введение на территории Европейского союза коронавирусного цифрового сертификата.

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Согласно итогам голосования, новые правила ЕС о цифровых сертификатах были приняты большинством голосов.

За проголосовали 546 человек, против 93 и 51 воздержались (граждане ЕС) и 553 голосами против 91 и 46 воздержавшихся (граждане третьих стран), сообщается на сайте Европарламента 9 июня.

Теперь решение по сертификатам, которое состоит из нескольких документов, должно быть официально принято Советом и опубликовано в официальном журнале ЕС. После этого оно официально вступит в силу и начнёт действовать с 1 июля 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года.

Планируется, что сертификаты будут внедряться поэтапно. Паспорт появится в цифровом или бумажном формате. Европейский цифровой COVID-сертификат будет бесплатным.

Сертификат смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие или сдавшие отрицательный тест на коронавирус. Документ даст право его обладателям на свободное передвижение по всей территории Евросоюза.

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