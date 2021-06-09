Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области правоохранители и волонтёры разыскивают 15-летнюю Анастасию Ш. Последний раз девушку видели в компании двух парней, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, утром 5 июня ушла из дома, расположенного по улице Базарной в селе Островное Саракташского района, и до настоящего времени место её нахождения не известно. Следователи располагают информацией о том, что Анастасия в компании 18-летнего Дмитрия и 25-летнего Владислава приехала на маршрутном автобусе в Оренбург. Они зашли в квартиру, которую арендовал один парней в доме по ул. Терешковой, через минут 20 вышли на улицу и направились в неизвестном направлении.

Портал orenday.ru, ссылаясь на свои источники, пишет, что девушка могла поехать на море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в начале июня искали пропавшую 22-летнюю жительницу села Бородецкое Оренбургского района. Спустя несколько дней нашли ее обезображенное тело.

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