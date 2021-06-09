Москва, , 10:42 — REGNUM Искажение и перевирание международных документов и переговоров президент Украины Владимир Зеленский позволял себе и ранее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил лидер «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Например, попытки толковать на свое усмотрение Минские соглашения, на что ему справедливо указали старшие товарищи из Берлина и Парижа, отметил парламентарий.

«Как видим, внушение не помогло. И теперь Зеленский перепел на свой лад разговор с Байденом, приписав ему то, о чем давно грезят украинские русофобы, но никак не сам Байден и его администрация. Им такой буйный пациент в НАТО точно не нужен. И это недвусмысленно дали понять Киеву, отказавшись приглашать даже в качестве наблюдателя на предстоящий саммит альянса. Отвечать за будущие военные авантюры украинских властей в НАТО никто не хочет — опыт грузинской агрессии в 2008 году многому научил», — сказал Миронов.

Поведение в духе политических шулеров и наперсточников отдаляет власти Украины не только от вступления в НАТО, но и от собственного народа, что грозит республике новыми потрясениями, считает депутат Госдумы.

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