Ташкент, , 10:40 — REGNUM Число государственных грантов в вузах Узбекистана с 2021—2022 учебного года планируется увеличить на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе законодательной палаты Олий Мажлиса республики.

Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении поправок в бюджет на 2021 год. Согласно документу, гранты для девушек из нуждающихся семей планируется увеличит вдвое, до 2 тыс.

Напомним, увеличение количества бюджетных мест в вузах Узбекистана предусмотрено стратегией действия по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017—2021 годах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ в начале февраля 2021 года.