Вашингтон, 9 июня 2021, 10:40 — REGNUM Заявления целого ряда ученых, указывающих на естественный характер передачи нового коронавируса от людей к животным, были направлены на то, чтобы нанести политический вред тогдашнему президенту США Дональду Трампу. Об этом 8 июня заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает New York Post.
Читайте также: Убившая миллионы пандемия, похоже, оплачена США — American Conservative
Грэм имел в виду статью, опубликованную в начале 2020 года британским медицинским журналом The Lancet. В ней отвергалась теория о случайной утечке вируса из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухане.
Грэм охарактеризовал это сообщение как «политический документ, позорящий» Трампа, сенатора Тома Коттона и других, кто поддерживал так называемую «теорию лабораторной утечки».
На прошлой неделе Vanity Fair сообщила, что заявление Lancet было организовано Питером Дашаком, президентом EcoHealth Alliance — некоммерческой организации, которая выделяла федеральные гранты от Национальных институтов здравоохранения (NIH) в Уханьский институт вирусологии. Кроме того, микробиолог из Нью-Йорка Питер Палезе заявил недавно Daily Mail, что он больше не убежден в зоонозном происхождении вируса.
Читайте также: Данных науки хватит для доказательства рукотворности коронавируса — WSJ