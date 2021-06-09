Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Заявления целого ряда ученых, указывающих на естественный характер передачи нового коронавируса от людей к животным, были направлены на то, чтобы нанести политический вред тогдашнему президенту США Дональду Трампу. Об этом 8 июня заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает New York Post.

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«Это опять российское досье», — подчеркнул Грэм в интервью телеканалу Fox News.

Грэм имел в виду статью, опубликованную в начале 2020 года британским медицинским журналом The Lancet. В ней отвергалась теория о случайной утечке вируса из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухане.

«Мы вместе решительно осуждаем теории заговора, предполагающие, что COVID-19 не имеет естественного происхождения … Теории заговора лишь порождают страх, слухи и предубеждения, которые ставят под угрозу наше глобальное сотрудничество в борьбе с этим вирусом», — говорилось в заявлении, которое подписали 27 ученых.

Грэм охарактеризовал это сообщение как «политический документ, позорящий» Трампа, сенатора Тома Коттона и других, кто поддерживал так называемую «теорию лабораторной утечки».

«Если бы Трамп был прав [насчет теории утечки вируса из лаборатории], это бы изменило исход выборов 2020 года», — указал сенатор Грэм.

«СМИ взяли ее [публикацию в The Lancet] и стали распространять, и это изменило ход выборов», — добавил он. — Почему? Потому что, прежде всего, ученые привязаны к этой лаборатории. Они прикрывали свою пятую точку».

На прошлой неделе Vanity Fair сообщила, что заявление Lancet было организовано Питером Дашаком, президентом EcoHealth Alliance — некоммерческой организации, которая выделяла федеральные гранты от Национальных институтов здравоохранения (NIH) в Уханьский институт вирусологии. Кроме того, микробиолог из Нью-Йорка Питер Палезе заявил недавно Daily Mail, что он больше не убежден в зоонозном происхождении вируса.

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