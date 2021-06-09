Подгорица, , 10:46 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, еще два человека скончались от COVID-19. Из больниц страны выписались 64 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 8 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 848, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1596 человек.

Напомним, что 7 июня в Черногории выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.