Варшава, , 10:37 — REGNUM Компания Moderna в ближайшее время откроет представительство в Польше. Об этом сообщил глава европейского отдела американской биотехнологической компании Дэн Станер польскому изданию Puls Biznesu.

«Мы уже нанимаем первых сотрудников, которые будут работать в польском представительстве компании. В июне подпишем договор аренды офиса в Варшаве. За несколько лет мы планируем набрать в нашу польскую команду до 250 человек. Я буду частым гостем в польской столице», — сообщил Станер.

Он также напомнил, что в настоящее время в Moderna работает около 1 700 человек. Большинство из них в США и Канаде. Головной офис европейского отдела компании находится в Варшаве.

«Польский офис изначально будет заниматься в основном финансовыми вопросами и бухгалтерией. После этого у нас есть цели открыть офис в Азии. Но мы пока не имеет конкретной информации на этот счет», — добавил Станер.