Чебоксары, 9 июня 2021, 10:45 — REGNUM «Мусорная» война в Чувашии, которая едва не переросла в коллапс в республике, выявила «ряд моментов, которые лежат в плоскости недобросовестной конкуренции». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 9 июня, глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального правительства.
Скандал разгорелся 7 июня, когда энергосбытовая компания, требуя погасить долги, ограничила поставку электричества на ряд «мусорных» объектов в Новочебоксарске. Это отразилось на работе полигона ТКО (АО «Управление отходами», ныне — АО «Ситиматик), который обслуживает половину населения Чувашии. Управляющая полигоном компания, в свою очередь, ссылается на многомиллионные долги регионального оператора по обращению с отходами (ООО «МВК «Экоцентр»).
В результате заложниками бизнес-конфликта энергетиков, концессионера и регионального оператора стали жители. Мусор временно вывозили на полигон в соседний район. Подачу электричества возобновили 8 июня.
Два дня власти Чувашии публично молчали, в экстренном режиме проводя закрытые совещания. 9 июня прервал молчание глава республики Олег Николаев.
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Он поручил провести эту работу «в кратчайшие сроки» и докладывать ему лично «по мере поступления соответствующей информации».