Чебоксары, , 10:45 — REGNUM «Мусорная» война в Чувашии, которая едва не переросла в коллапс в республике, выявила «ряд моментов, которые лежат в плоскости недобросовестной конкуренции». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 9 июня, глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального правительства.

Скандал разгорелся 7 июня, когда энергосбытовая компания, требуя погасить долги, ограничила поставку электричества на ряд «мусорных» объектов в Новочебоксарске. Это отразилось на работе полигона ТКО (АО «Управление отходами», ныне — АО «Ситиматик), который обслуживает половину населения Чувашии. Управляющая полигоном компания, в свою очередь, ссылается на многомиллионные долги регионального оператора по обращению с отходами (ООО «МВК «Экоцентр»).

В результате заложниками бизнес-конфликта энергетиков, концессионера и регионального оператора стали жители. Мусор временно вывозили на полигон в соседний район. Подачу электричества возобновили 8 июня.

Два дня власти Чувашии публично молчали, в экстренном режиме проводя закрытые совещания. 9 июня прервал молчание глава республики Олег Николаев.

«Буквально в двух словах хотел бы обозначить дополнительные задачи в связи с произошедшим 7 июня, когда была отключена электроэнергия на объекте мусороперегрузочной станции в Новочебоксарске и полигоне захоронения отходов. 8 июня в ходе совещания […] выяснилось, что данный объект по какой-то причине не был включён в число объектов, которые не подлежат отключению от электрической энергии. Прошу министерство природы в кратчайшие сроки устранить этот пробел и включить данный объект в число тех, которые не должны отключаться ни при каких обстоятельствах.

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При этом выявился и ряд других моментов, которые лежат в плоскости недобросовестной конкуренции и, скажем так, применения доминирующего или монопольного положения на рынке. Поэтому прошу сделать соответствующее обращение в прокуратуру Чувашской Республики на предмет исполнения федерального законодательства со стороны концессионера и дать соответствующую оценку. И в адрес федеральной антимонопольной службы на предмет соблюдения организациями доминирующего или монопольного положения на рынке», — сказал Олег Николаев.

Он поручил провести эту работу «в кратчайшие сроки» и докладывать ему лично «по мере поступления соответствующей информации».