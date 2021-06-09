Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Программу о сотрудничестве, рассчитанную на пять лет, подписали мэр Еревана Айк Марутян и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Документ предусматривает сотрудничество во всех сферах, включая экономику и культуру.

«В частности, мы организуем посещение нашими предпринимателями ведущих предприятий Ростова и Еревана. Такие встречи позволяют укрепить деловые и торговые связи, наладить обмен опытом и научно-техническое сотрудничество. Большое внимание уделим и развитию туризма», — уточнил сити-менеджер Ростова-на-Дону.

Традиционными станут Дни Ростова-на-Дону в Ереване и Дни Еревана в Ростове-на-Дону. Также запланированы совместные гастроли театров и концертных ансамблей, обмен художественными выставками.