Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Средние цены на картофель в Свердловской области выросли на 54% за год, сообщает Свердловскстат.

По данным статистического ведомства. в мае 2021 года средняя потребительская цена на картофель повысилась до 45,77 рублей за килограмм. Это на 54,2% больше показателей мая 2020 года.

Резкий рост цен зафиксирован у моркови (до 55,72 рублей за кг, + 41,69%), сахара-песка (до 49,93 рублей, + 41,53%), куриных яиц (до 76,53 рублей за десяток, + 21,32%) и ряда других продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года средняя потребительская цена за килограмм картофеля возросла до 38,61 рублей.

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