Прибайкальский район, Бурятия, , 10:35 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, признанный виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка, намерен обжаловать решение суда. Жалобу на решение суда поступила от адвоката политика 7 июня, сообщает портал «Байкал-Daily».

Прибайкальский районный суд ранее приговорил его к к 6 годам и 1 месяцу колонии-поселения. Обвинение запрашивало 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Отец погибшей девушки назвал приговор слишком мягким. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня он также подал апелляционную жалобу. Возмущение мягкостью решения суда также местные жители в соцсетях.

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