Рыбинск, Ярославская область, 9 июня 2021, 10:35 — REGNUM К концу 2021 году будет готов проект строительства в Рыбинске новой детской поликлиники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Проект здания поликлиники
Проект здания поликлиники
Yarregion.ru

На данный момент определен внешний архитектурный облик здания, которое разместится в микрорайоне Мариевка на улице Максима Горького. Выбор из четырех вариантов цветового решения сделали в пользу белых тонов.

«В результате решили, что в оформление фасадов будут включены элементы навесной керамики, имитирующие кирпичную стену. Основной цвет здания будет белым с цветовыми пятнами теплых оттенков. Сейчас поликлиника проектируется. Проект и его согласования будут готовы до конца этого года. К новому медучреждению прикрепят 11 тысяч детей. Здесь откроют 12 педиатрических участков и кабинетов узких специалистов: невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда. Оборудуют отделения неотложной медпомощи, информационно-аналитическое и профилактическое отделение», — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Здание будет шестиэтажным. Стоимость реализации проекта и сроки самого строительства поликлиники в Рыбинске пока не называются.