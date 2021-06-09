Рыбинск, Ярославская область, 9 июня, 2021, 10:35 — ИА Регнум. К концу 2021 году будет готов проект строительства в Рыбинске новой детской поликлиники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Проект здания поликлиники

На данный момент определен внешний архитектурный облик здания, которое разместится в микрорайоне Мариевка на улице Максима Горького. Выбор из четырех вариантов цветового решения сделали в пользу белых тонов.

«В результате решили, что в оформление фасадов будут включены элементы навесной керамики, имитирующие кирпичную стену. Основной цвет здания будет белым с цветовыми пятнами теплых оттенков. Сейчас поликлиника проектируется. Проект и его согласования будут готовы до конца этого года. К новому медучреждению прикрепят 11 тысяч детей. Здесь откроют 12 педиатрических участков и кабинетов узких специалистов: невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда. Оборудуют отделения неотложной медпомощи, информационно-аналитическое и профилактическое отделение», — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Здание будет шестиэтажным. Стоимость реализации проекта и сроки самого строительства поликлиники в Рыбинске пока не называются.