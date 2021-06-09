Париж, , 10:44 — REGNUM Только семикратное увеличение инвестиций в чистую энергию в развивающихся странах позволит миру достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованном 9 июня.

Авторы доклада отмечают, что две трети населения Земли живут в развивающихся странах и государствах с формирующейся рыночной экономикой. При этом только 20% инвестиций в экологически чистую энергию приходится на такие страны.

По расчётам экспертов, нарастить вложения в энергетику развивающихся стран нужно до более чем $1 трлн в год к 2030 году. В 2020 году было вложено менее $150 млрд.

Если не приложить дополнительные усилия, углеродные выбросы в странах Азии, Африки и Латинской Америки увеличатся к 2040-м годам на 5 млрд тонн.

«Стоимость капитала и предполагаемый риск выше для инвестиций в этих странах, но выбросы в Дакке или Джакарте так же важны, как и в Лондоне», — цитирует главу МЭА Фатиха Бирола газета Financial Times.

Для быстрого перехода к чистой энергии нужны деньги, и во всём мире они есть. Только они не доходят до тех стран, которые в них больше всех нуждаются. На богатых странах лежит моральная ответственность за мировой переход на более чистое топливо, участвовать в этой работе должны и международные финансовые институты, добавил Бирол.

Ранее МЭА предложило путь к достижению нулевых выбросов к 2050 году, он включает более 400 этапов.

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