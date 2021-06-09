Донецк, , 10:35 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 199 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 8 июня проведено 558 исследований, из них выявлено 159 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 40 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 40 378.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3064.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 32 899 человек, еще 4415 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 216 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.