Загреб, , 12:07 — REGNUM В Хорватии за сутки выявили 178 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 8 июня.

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К аппаратам-ИВЛ в стране подключен 51 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения в Хорватии с начала эпидемии увеличилось до 1221.

По состоянию на 8 июня в Хорватии было вакцинировано 2 054 032 дозы прививки от COVID-19. До сих пор в стране был привит 1 345 741 человек по крайней мере одной дозой вакцины.