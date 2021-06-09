Красноярск, , 10:32 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено, как пассажир такси, возможно, стреляет по группе велосипедистов в Красноярске, проверяет полиция. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» выясняют обстоятельства происшествия на улице Дубровинского», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как пассажир автомобиля такси направляет в сторону движущихся по проезжей части велосипедистов предмет, который похож на оружие, после чего слышны хлопки.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что продолжается проверка по факту причинения повреждений двум подросткам в Волжском Волгоградской области, в ходе которой установлено, что школьники стреляли друг в друга дома, а не на улице.