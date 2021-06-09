Приштина, , 16:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти совместно со своим заместителем Бесником Бислими и министром экономики Артане Ризванолли 8 июня провел онлайн-встречу с представителем фонда Рокфеллера доктором Райивом Шахом и главой инициативы фонда по инновационным финансам Майком Малдуном.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр и члены правительства представили некоторые цели правительства — снижение уровня бедности и неравенства, создание новых рабочих мест, борьбу с пандемией COVID-19 и стимулирование возобновляемой и зеленой энергетики.

Представители фонда выразили готовность к сотрудничеству с новым правительством Косово в реализации этих целей, поскольку они являются частью собственной миссии фонда.

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