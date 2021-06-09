Сеул, 9 июня, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Рестайлинговый Hyundai Creta (ix25), по предварительной информации, будет похож на новый Tucson, чей официальный дебют состоялся недавно. Это следует из рендера автомобиля, размещенного на портале Indianautosblog.

Indianautosblog Новая Hyundai Creta

За основу экстерьера новинки дизайнеры марки взяли обновившийся паркетник Hyundai Tucson. При этом у авто будет абсолютно иная лицевая часть. Автопроизводители установят на машину модернизированную радиаторную решётку, оригинальные передние фары и крупные фонари дневных ходовых огней под ними.

Кроме того, автомобиль по бокам будет иметь глубокую выштамповку и чёрные расширители колёсных арок.

Дебют же второго поколения модели состоится не ранее следующего года.

Напомним, автопроизводитель Hyundai планирует сократить модельный ряд выпускаемых двигателей внутреннего сгорания. Освободившиеся ресурсы будут направлены для инвестиций в электрокары.

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