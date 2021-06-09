Одесса, Украина, , 10:31 — REGNUM В санатории, расположенном в посёлке Сергеевка Одесской области, массово отравились дети. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

У 30 детей в возрасте до 15 лет зафиксированы боли в животе, рвота, понос и повышенная температура. У 17 из них болезнь протекает в форме средней тяжести, у остальных — в лёгкой форме.

В результате расследования выяснилось, что отравление произошло из-за несоблюдения персоналом санитарно-эпидемиологического режима, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории санатория.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай произошёл в одном из детских садов Черновицкой области Украины.

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