Приштина, , 14:05 — REGNUM Представительница бошняцкого меньшинства в парламенте Косово Дуда Балье 8 июня прокомментировала приговор Суда ООН бывшему начальнику штаба Войск Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко Младича.

В эфире телепередачи Debat Plus Балье назвала приговор Младичу «доброй вестью», хотя, по ее словам, правосудие запоздало на 27 лет.

Депутат подчеркнула, что «превращение Младича из карьерного военнослужащего в генерала является худшим посланием сербского национализма», поскольку Младич получил повышение после преступлений на территории бывшей Югославии.

Балье напомнила, что в Сербии Младича считают национальным героем, но и в парламенте Косово резолюция с его осуждением за геноцид в Сребренице поддержки не получила.

Депутат заявила, что Косово следует вести себя очень внимательно и собрать все доказательства проведенного в Косово Сербией «геноцида», иначе иск в международный суд провалится, а другого шанса уже не будет. Напомним, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что он намерен подать в международный суд иск с обвинением Сербии в геноциде.

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