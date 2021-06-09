Новодвинск, Архангельская область, 9 июня, 2021, 10:23 — ИА Регнум. 31 мая — 1 июня 2021 г. в Новодвинске прошло выездное заседание РАО «Бумпром», приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Пресс-служба АЦБК Участники экоконференции осматривают производство полуцеллюлозы и новую выпарную станцию Архангельского ЦБК

АО «Архангельский ЦБК» стало первой площадкой нового отраслевого Клуба экоконференций в российской целлюлозно-бумажной промышленности, посвященных актуальным аспектам природоохранного законодательства.

Несмотря на традиционную архитектуру мероприятия (в конференции приняли участие представители надзорных органов государственной власти и бизнес-сообщества, презентовавшие доклады и кейсы), двухдневный отраслевой экомарафон стал неформатным: он прошел в оффлайн режиме (с выполнением профилактических мер по CОVID19), и все участники мероприятия могли клубно обсудить новое российское экологическое законодательство.

Первый день экоконференции был посвящен вопросам нормирования в области охраны окружающей среды в условиях перехода на НДТ, профессиональной подготовке в области охраны окружающей среды, вопросам климатической политики, КЭР, объектам НВОС и РОП. Свои кейсы презентовали службы экологии Архангельского ЦБК, ООО «ЦБК «КАМА», АО «Кондопожский ЦБК», Группа ИЛИМ. С докладами выступили ООО «КарбонЛаб» и ФГАУ «НИИ «ЦЭПП».

1 июня был посвящен новым требованиям природоохранного законодательства, правоприменительной практике и порядку перехода на НДТ. В этом блоке руководство Северного МУ Росприроднадзора и представитель ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» рассказали об особенностях осуществления государственного экологического надзора в 2021 г., об обновлении водоохранного законодательства, о типичных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха, выявляемых при проведении государственного экологического надзора, а также о программе повышения экологической эффективности. Начальник отдела государственного экологического надзора по Архангельской области Северного межрегионального управления Росприроднадзора Светлана Ревура отметила, что ведомство готово обсуждать наболевшие проблемы, которые сегодня существуют, особенно в контексте того, что с 1 июля природоохранное законодательство в части надзора существенно меняется.

«На этой площадке собралось очень много представителей как государственных органов, так и производственников, — сказал начальник Новодвинского территориального отдела Роспотребнадзора по Архангельской области Владимир Бобков. — Совместными обсуждениями мы выработаем определенную тактику, чтобы при проведении надзорных мероприятий было соблюдено новое законодательство и в то же время было общее понимание у предприятий, которых мы проверяем».

В заключении участники экоконференции посетили природоохранные объекты Архангельского ЦБК, работающие в соответствии с принципами НДТ: ДПЦ-4, производство полуцеллюлозы и новую выпарную станцию.

По словам председателя правления РАО «Бумпром» Юрия Лахтикова, именно на площадке АЦБК можно было видеть модель эффективного взаимодействия всех звеньев цепи — руководства комбината и экологов, взаимодействие предприятия с местными природоохранными и государственными органами.

«Мы советуем этот опыт распространить на все компании ЦБП нашей страны», — сказал глава РАО «Бумпром».