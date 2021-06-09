Берлин, 9 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Сети обнародовали фотографии тестирования закамуфлированного прототипа кроссовера рестайлингового BMW X1. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновлённый кроссовер BMW X1

Фотографии модели сделаны в одной из европейских стран на горном серпантине. Несмотря на плотный камуфляж, можно заметить, что новый автомобиль получил полностью серийные элементы кузова и оптики.

Также отмечается, что новый X1 будет крупнее своего предшественника. Возможно, это произошло за счет длинной колесной базы, предназначенной для китайского рынка.

Сообщается, что новое авто получит как бензиновые и дизельные моторы, так и гибридные и полностью электрические силовые агрегаты.

Напомним, компания BMW планирует оснастить электрокар iX, созданный для российского рынка, самым большим набором систем безопасности среди всех автомобилей марки. В него будут включены: комплекс активной безопасности, светодиодная оптика с автоматической настройкой дальнего света, настраиваемый круиз-контроль, парктроник и многие другие опции.

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