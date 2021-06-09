9 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 11:15 — REGNUM В своей статье «Украина все быстрее скатывается к тоталитаризму» Тед Гален Карпентер заявил о том, что внешнеполитический «пузырь» в Вашингтоне изображает Украину «цветущей демократией американского типа», что якобы далеко от истины, поскольку она «гораздо больше похожа на псевдодемократические системы России, Венгрии и Турции», уверен эксперт. Напротив, ошибиться еще сильнее Карпентер не мог: хотя у Украины и есть проблемы, существует целый ряд причин, благодаря которым она является одной из наиболее перспективных демократий в Восточной Европе. Вместо того, чтобы отказываться от нее, Вашингтону следует укрепить свою поддержку этого критически важного партнера на передовой борьбы Европы с Россией, пишет сотрудник Евразийского центра при Атлантическом совете Даг Клейн в статье, вышедшей 8 июня в The National Interest.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Карпентер утверждает, что выбор Украины в качестве стратегического партнера США, не может считаться взвешенным, как и не является страна «образцовой демократией, заслуживающей защиты США по моральным соображениям». По сути, Украина является стратегическим активом для любого государства, заинтересованного в таком основанном на правилах международном порядке, который стремится разрушить Москва. Как единственная страна в Европе, которая «активно ведет сухопутную войну» с Россией, Украина, как сказал президент Владимир Зеленский в данном им на этой неделе интервью, является «стеной безопасности» Европы.

Россия, которая поддерживает Донбасс, одновременно «ведя там войну», застряла в регионе, и конца этому не видно. Поэтому США стратегически заинтересованы в том, чтобы доказать, что «агрессивный экспансионизм» Москвы не приносит там плодов. США и их союзникам приходится сталкиваться с вмешательством Кремля в выборы, кибероперациями, такими как хакерская атака SolarWinds, который сильно скомпрометировал правительство США, и «жестокими убийствами» в своих странах.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Дело в том, что почти все тактики, используемые Кремлем против Запада, «прошли бета-тестирование на Украине» — от масштабных взломов инфраструктуры до дезинформации и манипуляций со СМИ, до применения силы и убийств. По мере того, как Россия усиливает свои агрессивные действия против США и их союзников, нет лучшего или более опытного стратегического партнера, чем Украина. Генерал-лейтенант Бен Ходжес любит напоминать нам, что Вашингтон может многому научиться у Киева как на поле боя, так и в других областях.

Далее Карпентер утверждает, что Зеленский, который успешно баллотировался на свой пост в 2019 году в рамках популистской кампании по искоренению коррупции и модернизации Украины, не смог выполнить свои обещания. Он указывает на дело Виктора Медведчука, ведущего «прокремлевского» политика Украины, которого в мае обвинили в государственной измене и поместили под домашний арест. Карпентер тщательно отбирает элементы дела и формулирует обвинения как часть «уродливых политических репрессий» против «самых откровенных критиков Зеленского».

Виктор Медведчук kremlin.ru

На самом же деле, указывает автор, Медведчуку предъявлено обвинение в нарушении украинского законодательства, поскольку якобы он имел деловые интересы в «оккупированном» Россией Крыму. Старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий описывает это как «механизмы, с помощью которых [Медведчук] осуществлял активную политическую, пропагандистскую и медийную деятельность на Украине, которая финансируется в сговоре с правительством России». Несомненно, есть серьезные вопросы о том, сможет ли Украина разобраться с этим делом должным образом. В основном это связано с тем, что Киев всегда позволял таким влиятельным игрокам, как Медведчук, выходить сухими из воды.

Карпентер заявляет также, что после украинской революции достоинства 2014 года в стране произошел расцвет фашистских группировок и антисемитизма. В качестве доказательства он ссылается на статью 2019 года, в которой рассказывается об антисемитском вандализме трех мемориалов Холокоста на Украине. Антисемитизм — реальная проблема страны, заслуживающая большего внимания. Однако неубедительно звучат утверждения о том, что революция на майдане или последующие правительства как-то однозначно и повсеместно несут за это ответственность. Это бред. Украина была единственной страной за пределами Израиля в 2019 году, в которой были и президент, и премьер-министр — евреи.

Напротив, на Украине наблюдается «один из самых низких уровней антисемитизма» в Центральной или Восточной Европе. Опрос Pew 2019 года об отношении жителей стран Европы к группам меньшинств выявил неблагоприятное отношение к евреям среди 11% украинцев. Для сравнения: в Швеции их выявлено 3%, в Великобритании и Германии — 6%, в Италии — 15%, в Чешской Республике — 17%, в России — 18%, в Испании — 19%, Литве — 26%, Польше — 31%, и Греции —38%.

Вид на Киев Sajmon~commonswiki

Между тем операции ультраправых и националистических групп на Украине, таких как полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — недавно появившиеся в новостях в США в связи с тренировками с американскими экстремистами, депортированными властями, — абсолютно заслуживают расследования и борьбы с ними, когда они угрожают национальной безопасности или безопасности групп меньшинств.

Зеленский и его команда допустили серьезные ошибки с марта 2020 года, но надежда еще не потеряна. При умной и жизненно важной американской поддержке Киев может преодолеть свое отвратительное наследие коррупции и бесхозяйственности. Процветающая демократия на Украине — это не пустая мечта, а достойная цель и надежный путь к успеху. Украина, добиваясь этого, могла бы стать примером для всего региона — даже для Москвы.