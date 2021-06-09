Варшава, , 09:47 — REGNUM Брюссель обязан ввести против Белоруссии как «можно более жесткие санкции», а «место Александра Лукашенко — в Гааге». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 июня во время дебатов на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге депутат от польской партии «Гражданская платформа» Анджей Галицкий.

«Есть в Европе одно такое место, где должен быть Александр Лукашенко. Я имею в виду Гаагский трибунал. Думаю, что он там завершит свою историю, потому что справедливость должна победить. Для этого Евросоюз должен ввести как можно более жесткие санкции, в первую очередь экономические», — заявил польский политик.

Данную позицию поддержал иной депутат от Польши — Витольд Ващиковский, который указал, что «кроме санкций против белорусской власти, ЕС следует усилить поддержку белорусской оппозиции».

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что экономические санкции против Белоруссии будут готовы текущем месяце, а в течение нескольких дней будет принято решение о расширении дипломатических санкций против властей Белоруссии.