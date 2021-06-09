Барнаул, , 09:47 — REGNUM В Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края после проверки Гостехнадзора и прокуратуры приостановили деятельность батутов в связи с выявленными нарушениями. Об этом 9 июня сообщили в пресс-центре краевого правительства.

Отмечается, что в ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались.

«В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация всех проверенных надувных батутов», — сообщили в пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Барнауле на открытой площадке сильно пострадали двое детей, прыгавших на батуте.

По словам очевидцев, после того, как оторвались крепления, двух девочек 2017 года рождения буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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