Барнаул, 9 июня 2021, 09:47 — REGNUM В Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края после проверки Гостехнадзора и прокуратуры приостановили деятельность батутов в связи с выявленными нарушениями. Об этом 9 июня сообщили в пресс-центре краевого правительства.
Отмечается, что в ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Барнауле на открытой площадке сильно пострадали двое детей, прыгавших на батуте.
По словам очевидцев, после того, как оторвались крепления, двух девочек 2017 года рождения буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Покалеченные дети на батуте: в Алтайском крае не регистрируют аттракционы