Москва, , 09:46 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 80 млн рублей в Омскую, Иркутскую и Белгородскую области, сообщает 9 июня сайт правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства пойдут на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока получат средства на строительство в посёлках и малых городах центры культурного развития — досуговых учреждений нового формата.