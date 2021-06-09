Денвер, США, , 09:44 — REGNUM Самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан сербский центровой клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба НБА.

В регулярном чемпионате сезона 2020/21 Йокич набирал 26,4 очка, делал 10,8 подбора и 8,3 передачи в среднем за игру.

Йокич стал первым сербским баскетболистом, получившим эту награду.

Претендентами на приз также были центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а также форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который был обладателем награды по итогам двух предыдущих сезонов.

Йокич был выбран «Денвером» под общим 41-м номером на драфте 2014 года.