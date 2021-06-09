Париж, , 09:47 — REGNUM В сети появились официальные снимки прототипа нового Renault Megane E-Tech Electric (сокращенное наименование Renault MeganE) в камуфляжном окрасе. Фотографии автомобиля размещены на сайте компании.

Снимки прототипа нового Renault Megane E-Tech Electric Пресс-служба Renault

На данный момент прототипы модели проходят подготовку для дорожных тестов, которые состоятся уже в ближайшее время.

В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 217 «лошадей» (160 кВт), расположенный на передней оси. Ёмкость питающей батареи электрокара равна 60 кВт-ч. Дальность хода MeganE составляет 450 км (по циклу WLTP). Межосевое расстояние модели составляет 2700 мм, а общая длина равна 4210 мм.

Собираться новинка будет на «тележке» CMF-EV. Эта платформа позволяет дополнительно установить ещё один электромотор для реализации привода на обе оси.

Ранее компания Renault вывела на авторынок РФ модернизированный кроссовер Arkana 2021 модельного года. Он будет доступен для покупки в пяти комплектациях. Также будет продаваться ограниченная спецверсия Pulse.

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