Симферополь, , 09:41 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 июня. Накануне, 8 июня, сообщалось о 107 заразившихся.

За последние сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 122 пациента. Скончались пять человек с подтверждённым коронавирусом. В больницах остаются 1696 пациентов

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 44 432 случая заражения коронавирусом, выздоровели 41 188 человек. Справиться с болезнью не смогли 1 396 пациентов.