Москва, , 09:39 — REGNUM Самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Об этом 8 июня сообщили на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Помимо Шипачёва, в тройку претендентов на приз вошли форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров и нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен.

Шипачев стал лучшим бомбардиром сезона 2020/21 в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 67 очков (20 голов + 47 передач) в 57 матчах.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло третье место в Западной конференции. Во втором раунде плей-офф команда проиграла СКА в серии со счётом 1:4.