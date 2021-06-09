Норильск, Красноярский край, , 09:38 — REGNUM Прокуратура красноярского Норильска проверила соблюдение градостроительного законодательства. По итогу проверки к дисциплинарной ответственности привлечён заместитель главы города, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что после с истечения срока действия программы комплексного развития социальной инфраструктуры Норильска прокуратура направила главе муниципалитета письмо о необходимости утверждения её новой редакции на период 2017—2025 гг. Аналогичное требование было направлено и службой по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.

Но программа так и не была разработана. Прокуратура внесла главе города представление. По результатам его рассмотрения заместитель мэра Норильска привлечён к дисциплинарной ответственности, заключён муниципальный контракт на разработку указанной программы.