Вашингтон, , 09:42 — REGNUM США уведомляли Украину о своих намерениях не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям.

«Мы делились с нашими украинскими партнёрами нашими намерениями в отношении «Северного потока — 2». Может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM), но она точно должна была», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен рассказал, что санкции против «Северного потока — 2» не остановили бы строительство газопровода, но испортили бы отношения между США и Германией.

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