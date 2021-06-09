Вашингтон, 9 июня 2021, 09:42 — REGNUM США уведомляли Украину о своих намерениях не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен рассказал, что санкции против «Северного потока — 2» не остановили бы строительство газопровода, но испортили бы отношения между США и Германией.
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