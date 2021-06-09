Москва, , 09:37 — REGNUM Причиной досрочного возвращения атомной подводной лодки проекта 971У «Щука-Б», взятой в аренду Индией, стал взрыв баллона воздуха высокого давления, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса России.

По данным источника, взрыв на подводной лодке «Чакра» произошел весной 2020 года. Это привело к повреждению легкого и прочного корпуса субмарины. Повреждения получили радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование.

Индийская сторона отремонтировала оба корпуса. В настоящее время субмарина надводным ходом идет в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Индия арендовала у России на десять лет подводную лодку проекта 971У «Щука-Б». По данным индийского телеканала NDTV, преждевременное возвращение подводной лодки связано с проблемами её содержания.

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