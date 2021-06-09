Оренбург, , 09:36 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга привлёк к административной ответственности компанию «Оренбург Водоканал» из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в посёлке Южный Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Компания признана виновной в правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий»). Водоканал оштрафован на 15 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Южный Урал, который расположен недалеко от Оренбурга, как утверждают местные жители, сложилась невыносимая ситуация. Причиной стал запах, распространяющийся с иловых полей. Неоднократно замеры воздуха показывали зашкаливающие результаты.

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