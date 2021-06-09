Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 92,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 29 млн. Об этом 9 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 92 596 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 29 089 069.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2219 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 353 528.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 27 504 126 человек вылечились от нового заболевания и еще 1 213 415 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 86 498 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.